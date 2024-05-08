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ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ALES/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.  Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi ve mobil uygulama üzerinden öğrenebilecek.

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