Yeni müfredat ilk hangi sınıflarda uygulanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Kademeli bir geçiş sağlayacağız
EĞİTİM ahaber.com.tr
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen yeni müfredata ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını ifade ederken kademeli bir geçişin olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca yeni müfredatın ilk olarak hangi sınıflarda uygulanacağını da duyurdu. İşte detaylar...
Düzenlenen kritik Kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
YÜZDE 80'İ HAZIR! KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK
Bakan Tekin yeni müfredatın yüzde 80'inin tamamlandığını söylerken kademeli bir geçişin olacağının altını çizdi.
İLK HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca yeni müfredatın önce 1-5 ve 9.sınıflara uygulanacağını da duyurdu.
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