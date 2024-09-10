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KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:33 Güncelleme: 10.09.2024 09:40
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KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu!

2024-KPSS Lisans sıralamaları sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM branş bazında sıralamaları açıkladı. Sıralamaları https://ais.osym.gov.tr adresinden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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