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YDS/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 11:51 Güncelleme: 17.09.2024 11:53
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YDS/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Yüksek lisans ve doktora adaylarının yakından takip ettiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) ikinci oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM, YDS/2 başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Bu gelişme ile birlikte adaylar, sınav başvurularını yapmak üzere ÖSYM’nin resmi kanallarına yöneldi. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman sona erecek? YDS/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte tüm merak edilenler!

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