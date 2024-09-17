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ÖSYM duyurdu! YDS başvuruları başladı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:05
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ÖSYM duyurdu! YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Kasım Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları başladı.

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