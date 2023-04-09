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YDS soruları ne zaman yayınlanır 2023? ÖSYM AİS YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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YDS soruları ne zaman yayınlanır 2023? ÖSYM AİS YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF!

"YDS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen YDS sınavı 9 Nisan (bugün) yapıldı. Sıanvın ardından "YDS sınav soruları ve cevap anahtarı yayılandı mı, ne zaman yayınlanır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, YDS soru kitağçığı PDF yayımlandı mı?

"YDS soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yabancı Dil sınavına katılım sağlayanlar, sınavın ardından puanlarını hesaplayabilmek adına YDS soru cevap kitapçığının ne zaman yayımlanacağını sorguluyor. Peki, YDS/1 a-b-c-d soru kitapçığı ne zaman yayınlanır? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav hakkında merak edilen detaylar...

YDS SINAVI SORULARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ardından sınav soruları ve cevapları bekleniyor. Beklenen kitapçık henüz yayımlanmadı.Soru kitapçığının sınav sonrası ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.

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