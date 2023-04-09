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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Harp Okulları kadın-erkek aday TABAN PUANLARI 2023! sonuc.osym.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Harp Okulları kadın-erkek aday TABAN PUANLARI 2023! sonuc.osym.gov.tr

"MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusu araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından da Kara ve Deniz Harp Okulları ile Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler belli olacak. Öğrenciler sonuçlar için 'https://sonuc.osym.gov.tr' üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşacak. İşte, MSÜ sınav sonuç tarihi...

"MSÜ 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, mülakatlar ne zaman 2023? " sorusu binlerce aday tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Sınavın üzerinden geçen bir haftalık sürenin ardından ÖSYM MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? araştırmaları da arama motorlarında hız kazandı. İşte, Mİlli Savunma Üniversitesi sınavı sonuç tarihi...

MSÜ 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi. Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.


MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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