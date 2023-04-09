Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?
"Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve tatilin kaç gün süreceği belli oldu. Peki, Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?
"Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve tatilin kaç gün olacağı belirlendi. Peki, Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, okullarda ikinci ara tatil takvimi belli oldu.
Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.
ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Okullarda ikinci ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu.
Buna göre; 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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