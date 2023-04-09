"Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve tatilin kaç gün olacağı belirlendi. Peki, Okullarda 2. ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2023 MEB nisan ara tatil tarihleri açıklandı mı?