YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 YDS /1 soruları ve cevap anahtarı PDF!

9 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sona ermesinin ardından adaylar cevaplarını kontrol edebilmek için ÖSYM'nin cevap anahtarını yayınlamasını bekliyordu. Soru ve cevap anahtarı bugün ÖSYM tarafından yayınlandı. Şimdi ise öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tarih...