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YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 YDS /1 soruları ve cevap anahtarı PDF!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 YDS /1 soruları ve cevap anahtarı PDF!

YDS soruları ve cevap anahtarı sınava katılan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Resmi sonuçlar öncesinde doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyenler YDS cevap anahtarı üzerinden kontrollerini yapacaklar. YDS soruları ve cevapları (10 Nisan) bugün yayınlandı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

9 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sona ermesinin ardından adaylar cevaplarını kontrol edebilmek için ÖSYM'nin cevap anahtarını yayınlamasını bekliyordu. Soru ve cevap anahtarı bugün ÖSYM tarafından yayınlandı. Şimdi ise öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tarih...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2023-YDS/1) sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.

YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öte yandan YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM taraftan kitapçık yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'de olacak.

2022-YDS/2 SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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