"2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?