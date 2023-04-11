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2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

"2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan tarihinde uygulandı. Sınavın tamamlanması ardından gözler bir kez daha ÖSYM tarafından paylaşılan sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

"2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

Sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına giren adaylar, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden sonuç görüntülemesi yapabilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

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