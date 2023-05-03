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YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2023-YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2023-YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

"YDS sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek. İşte, YDS sonuç ekranı 2023!

"YDS sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için gözler son dakika haberine çevrilmişti. Merakla beklenen sınav sonuçları 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı. İşte, YDS sınav sonucu öğrenme ekranı!

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuç tarihi belli oldu.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÜZ YÜZE YAPILACAK YDS SINAV TARİHLERİ

1. 2023-YDS/1

Sınav tarihi: 09.04.2023

Başvuru tarihleri:15.02.2023 -27.02.2023

Geç başvuru tarihi: 08.03.2023

Sonuçların açıklanması: 04.05.2023

2. 2023-YDS/2

Sınav tarihi: 22.10.2023

Başvuru tarihi: 01.09.2023 -11.09.2023

Geç başvuru tarihi: 20.09.2023

Sonuçların açıklanması: 07.11.2023

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