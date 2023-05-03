YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2023-YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

"YDS sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için gözler son dakika haberine çevrilmişti. Merakla beklenen sınav sonuçları 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı. İşte, YDS sınav sonucu öğrenme ekranı!