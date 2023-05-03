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Haberler Eğitim Haberleri Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı! 2022-2023 MEB takvimi

Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı! 2022-2023 MEB takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı! 2022-2023 MEB takvimi

Açık Öğretim üzerinden ortaokul eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri sınavlarını online olarak 24 Nisan ila 30 Nisan aralığında tamamladı. Peki açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı...

Açık Öğretim üzerinden ortaokul eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri sınavlarını online olarak 24 Nisan ila 30 Nisan aralığında tamamladı. Peki açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı...

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylı açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

AÖO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim ortaokulu sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar öğrenci numarası/ T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

*Sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki adrese tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖK AÖO SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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