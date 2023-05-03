Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı! 2022-2023 MEB takvimi
Açık Öğretim üzerinden ortaokul eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri sınavlarını online olarak 24 Nisan ila 30 Nisan aralığında tamamladı. Peki açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı...
Açık Öğretim üzerinden ortaokul eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri sınavlarını online olarak 24 Nisan ila 30 Nisan aralığında tamamladı. Peki açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 5. 6 7. 8. sınıf AÖO sonuç sorgulama ekranı...
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylı açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
AÖO SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Açık Öğretim ortaokulu sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar öğrenci numarası/ T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
*Sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki adrese tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
AÖK AÖO SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
- EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
- Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?
- YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023! ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT AİS giriş ekranı!
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü? Raif Karadağ hayatı ve eserleri
- YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2023-YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire,doktor 4 aylık örnek aylıklar…
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?
- 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?
- Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?
- 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur ara zammı olacak mı, ne zaman?