DGS ne zaman, hangi tarihte? 2023 Dikey Geçiş Sınavı Başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuz yayımladı mı?
DGS başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler sınava ilişkin detayları araştırıyor. Kılavuz için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne çevrildi. Peki DGS ne zaman, hangi tarihte? 2023 DGS başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuz yayımladı mı?
Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlanan ön lisans öğrencileri gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevirdi. 2023 DGS sınav takvimine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki DGS ne zaman, hangi tarihte? 2023 DGS başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuz yayımladı mı? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 ile 05 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek.
DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.
Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
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