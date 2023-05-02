DGS ne zaman, hangi tarihte? 2023 Dikey Geçiş Sınavı Başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuz yayımladı mı?

Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlanan ön lisans öğrencileri gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevirdi. 2023 DGS sınav takvimine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki DGS ne zaman, hangi tarihte? 2023 DGS başvuruları başladı mı? ÖSYM kılavuz yayımladı mı? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...