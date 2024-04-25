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EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak

Aslı Bilger Kutludağ AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak.

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