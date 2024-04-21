2024 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için bursluluk sınavı sonuç ekranı
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için 2024 İOKBS sınavına geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava girecek adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. İşte 2024 Bursluluk sınavı sonuç tarihi…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile 21 Nisan 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Burs almaya hak kazanabilmek için sınava girecek olan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve puan hesaplamasının nasıl yapılacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2024 İOKBS sınav sonuç tarihi ve puan hesaplama formülü…
2024 İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 17 Mayıs tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
2024 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek ve sınav saat 10.00'da başlayacak.
İOKBS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan
hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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