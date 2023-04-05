YDS sınav giriş belgesi alma ekranı! YDS sınavı için gerim sayım başlarken, konuya ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Yabancı Dil Belirleme Sınavı giriş yerleri hakkında açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar, YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, YDS sınavı hakkında tüm detaylar...