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YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

"YDS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu aramam motorlarında hız kazandı. Yılda iki kez gerçekleştirilen YDS/1 başvuruları tamamlandı. ÖSYM sınav giriş belgelerine ilişkin açıklama yaptı. YDS/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? YDS 2023 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YDS sınav giriş belgesi alma ekranı! YDS sınavı için gerim sayım başlarken, konuya ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Yabancı Dil Belirleme Sınavı giriş yerleri hakkında açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar, YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, YDS sınavı hakkında tüm detaylar...

YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri belli oldu.Buna göre; YDS/1 sınavı bu yıl 9 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak.

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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 9 Nisan'da uygulanacak olan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

2023 YDS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 Yabancı Dil Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre YDS 2023 başvuru tarihleri 15-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Geç başvurular ise 8-13 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

ADAYLARIN DİKKATİNE!

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan paylaşımda; "9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2023-YDS/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Mart 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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