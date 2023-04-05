TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?
"TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) giriş yerleri, ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. TUS başvurularını tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. Peki, TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?
"TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 TUS sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında merak konusu oldu. Peki, TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?
TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
"15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."
2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli olmuştu. Fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle TUS sınavı nisan ayına ertelenmişti.
Buna göre; TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.
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