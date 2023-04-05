"TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 TUS sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında merak konusu oldu. Peki, TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?