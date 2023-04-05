"ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne ertelendi soruları yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası ertelenen sınavın yeni tarihini paylaştı. Peki, ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?