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ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 102. Dönem ÖGG sınav tarihi yayımlandı.19 Şubat'ta yapılması beklenen sınav yaşanan deprem felaketi sonrasında ertelenmişti. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı için tarih belirlendi. Peki, ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, hangi güne ertelendi soruları yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası ertelenen sınavın yeni tarihini paylaştı. Peki, ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

19 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 102. Dönem ÖGG sınav tarihi ertelendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, 102. dönem ÖGG sınavı, 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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