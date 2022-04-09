YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YDS sınavına sayılı günler kala adaylar "YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Yabancı dilde yeterliliği belgelemek amaçlı yapılan sınav ÖSYM takvimince gerçekleştirilecek. İşte, YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...