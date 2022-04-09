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YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...

YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS tarihi için sayılı günler kaldı. Sayılı günler kalan YDS sınavı 2022 yılının ilk yabancı dil sınavı olacak. ÖSYM takvimi ile belirlenen detaylarla yapılacak olan sınav için detaylar merak ediliyor. İşte, YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...

YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YDS sınavına sayılı günler kala adaylar "YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Yabancı dilde yeterliliği belgelemek amaçlı yapılan sınav ÖSYM takvimince gerçekleştirilecek. İşte, YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 ÖSYM takviminde belirtildiği gibi bu Pazar 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saatlik (180 dakika) sürenin ardından 13.15'te sona erecek.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.

Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı sınava giriş için gerekli olacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşılan YDS sınav giriş belgesi, sınav yerleri konusunda bilgi veriyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/1 sonuçları 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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