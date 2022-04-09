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MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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MEB’den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini belgelendirerek ek süre isteyen ve yurt dışı temsilciliği tarafından bu talepleri uygun görülen öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilecek.

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