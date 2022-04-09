Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayında öğrenciler bir haftalık ara tatil yapacak ve bol bol dinlenecek. Ara tatilde ödev olmayacak ve 5 günlük ders dönemini kapsayacak. İşte, Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...