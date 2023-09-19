YDS ne zaman 2023? ÖSYM YDS/2 geç başvurular başladı mı? ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr
"YDS ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. YDS/2 geç başvuruları, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından araştırılıyor. Belirlenen tarihlerde YDS başvurularını yapmamış olanlar için geç başvuru tarihleri belli oldu. YDS sınav ve geç başvuru tarihi...
2023 YDS/2 sınavına kısa bir zaman kala, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar için geç başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrası, YDS geç başvuru tarihleri belli oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
YDS/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Buna göre; YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YDS/2 geç başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; Başvurularını henüz tamamlamamış adaylar, 20 Eylül sabah saat 10.00'dan itibaren geç başvurularını yapabilecek. Geç başvurular akşam saat 23.59'a kadar sürecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Önümüzdeki yılın ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle sınav takvimini Aralık ayında yayımlıyor. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri belli olmadı.
ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.
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