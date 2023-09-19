YDS ne zaman 2023? ÖSYM YDS/2 geç başvurular başladı mı? ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr

ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Önümüzdeki yılın ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle sınav takvimini Aralık ayında yayımlıyor. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri belli olmadı.

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.