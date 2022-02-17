YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır? Yabancı Dil Sınavı (YDS)'ye giriş yapmak isteyen adaylar; başvuru kılavuzunu araştırıyor ve başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM'in Aday İşlemleri Sisteminde geçerli olan fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.