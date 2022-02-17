17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru süreci başladı. Yabancı dil sınavına girecek öğrenciler YDS başvuru kılavuzu hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. YDS’nin ilk sınavı 10 Nisan tarihinde yapılacak. Yıl içerisinde toplam 2 kez YDS sınavları düzenlenecek.

YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır? Yabancı Dil Sınavı (YDS)'ye giriş yapmak isteyen adaylar; başvuru kılavuzunu araştırıyor ve başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM'in Aday İşlemleri Sisteminde geçerli olan fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

YDS BAŞVURU KILAVUZU 2022!

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Aygün, başvuru tarihlerini de açıkladı.

Aygün'ün paylaşımları şöyle:

"Değerli adaylarımız, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YDS/1 başvuru kılavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 17–28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 17 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA