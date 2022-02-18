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MEB'den meslek liseleriyle ilgili açıklama: Ocak ayı üretim kapasitesi yüzde 209 arttı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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MEB’den meslek liseleriyle ilgili açıklama: Ocak ayı üretim kapasitesi yüzde 209 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde 2022 yılı Ocak ayı döner sermaye gelirlerinin, 2021'in aynı ayına göre yüzde 209 artıp 101 milyon 307 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Bakan Özer, "2022 yılında hedefimiz, 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak." dedi.

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