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Son dakika: YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte YDS başvuru tarihi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte YDS başvuru tarihi

Son dakika haberleri... ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YDS başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Aygün, başvuru tarihlerini de açıkladı.

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