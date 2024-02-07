YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
2024-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) için başvuru süreci başladı ve yüksek lisans, eğitim veya iş başvurularında yabancı dildeki yetkinliklerini belgelemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi ekranlarına yöneldi. YDS başvuru ücreti ve kılavuzu gündemde önemli konular arasında yer alıyor. Peki 2024-YDS/1 başvurusu nasıl, nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvuru kılavuzu ile sınav ücretini öğrenip ödeme yapacak adaylar, Yabancı Dil Sınavı öncesinde gerekli işlemleri tamamlamak için harekete geçiyor. ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ekranında gerçekleştirilecek başvurular, gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. Adaylar, sınavı beklerken başvuru işlemlerini tamamlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte YDS başvuru ekranı...
YABANCI DİL SINAVI (YDS-2024-1) BAŞVURU TAKVİMİ:
YDS başvuruları, ÖSYM takvimine göre 7-15 Şubat tarihleri arasında alınacak.
Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.
YDS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Yabancı Dil Sınavına ait kılavuz henüz yayımlanmadı.
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024 YDS/1 başvuruları 7 Şubat tarihinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek.
2024 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu.
Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.
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- YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
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