Bugün okullar var mı, yok mu? Valilik ve MEB kararını duyurdu! 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa...

Deprem felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçtiği bu gün, öğrenciler ve çalışanlar 6 Şubat'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kaldığı yerden eğitimlerine devam ediyor. Ancak bugün 6 Şubat olması, geçtiğimiz yıl yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini hatırlatıyor. Öğrenciler, 6 Şubat'ın resmi bir tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Bugün okullar var mı, yok mu?

6 ŞUBAT OKULLAR RESMİ TATİL Mİ?