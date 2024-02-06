Bugün okullar var mı, yok mu? Valilik ve MEB kararını duyurdu! 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa...
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kaldıkları yerden eğitimlerine devam ederken, yarın 6 Şubat tarihi, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yıldönümü olarak hatırlanıyor. Bu acı olayın üzerinden tam bir yıl geçti ve milyonlarca vatandaş, depremde kaybettiğimiz canları bir an dahi unutmadı. Bu hassas tarih, resmi tatil listesinde yer alıp almadığı konusunda birçok öğrenci ve çalışanı meraklandırdı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Deprem felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçtiği bu gün, öğrenciler ve çalışanlar 6 Şubat'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kaldığı yerden eğitimlerine devam ediyor. Ancak bugün 6 Şubat olması, geçtiğimiz yıl yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini hatırlatıyor. Öğrenciler, 6 Şubat'ın resmi bir tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Bugün okullar var mı, yok mu?
6 ŞUBAT OKULLAR RESMİ TATİL Mİ?
Hatay
Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir".
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."
Adıyaman
Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."
Gaziantep
Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime il genelinde ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için il geneli olarak güncelledik. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın." ifadesini kullandı.
Malatya
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün okullar var mı, yok mu? Valilik ve MEB kararını duyurdu! 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa...
- Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...
- Kandil Mesajları 2024 Ayetli, Dualı, Resimli | En anlamlı, uzun, kısa, arkadaşa, aileye Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, Twitter (X)
- 35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...
- Miraç Kandili'nde 100 istiğfar çekilir mi, nasıl çekilir? TÖVBE DUASI OKUNUŞU 🤲 | Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...
- Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi
- Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...
- ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla'yı hapiste neler bekliyor?
- Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...
- Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı
- 1 TL ve karbonat mucizesi! Buzdolabında 1 gece bekletin, bakın ne oluyor!
- Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor