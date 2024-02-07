MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Ancak başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM, MSÜ için geç başvuru tarihini de duyurdu. Bu sayede başvuru sürecini kaçıran veya son anda başvurmak isteyen adaylar için bir fırsat sunulmuş oldu. Peki MSÜ 2024 geç başvurular nereden yapılır? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?