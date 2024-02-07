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MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım sürerken, başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı sunulacak. ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden ekran yeniden erişime açılacak ve geç başvurular alınacak. MSÜ geç başvuru tarihi, başvuru ücreti ve kılavuzu bu noktada gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. Adaylar, bu süreçte https://www.osym.gov.tr/ adresinden gerekli bilgilere ve başvuru adımlarına erişebilecekler.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Ancak başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM, MSÜ için geç başvuru tarihini de duyurdu. Bu sayede başvuru sürecini kaçıran veya son anda başvurmak isteyen adaylar için bir fırsat sunulmuş oldu. Peki MSÜ 2024 geç başvurular nereden yapılır? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 3 Mart günü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde başvuru süreci tamamlandı. Sırada bir günlük geç başvuru süreci var.

Geç başvurular 7 Şubat Çarşamba günü alınacak.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretine göre %50 artırımlı ödendiği için 442,5 TL oluyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava yapılacak geç başvurular ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından gerçekleştirilecek.

MSÜ 2024 BAŞVURU SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

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