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YDS 2023 TAKVİMİ | Ne zaman, hangi tarihte? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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YDS 2023 TAKVİMİ | Ne zaman, hangi tarihte? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YDS 2023 tarihleri merak konusu oldu. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken beklenen tarihler açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023- YDS) ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki YDS ve e-YDS başvuruları ne zaman başlayacak? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2023- YDS) ilişkin detaylar merak konusu oldu. YDS'ye girecek olan adaylar 2023 yılında sürecin nasıl işleyeceğine dair detayları araştırmaya başladı. Peki YDS ve e-YDS başvuruları ne zaman başlayacak? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2023 YDS NE ZAMAN?

Yılda 2 defa yapılan YDS/1 ve YDS/2 şeklinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav tarihleri şu şekilde;

YDS/1 SINAVI

Başvuru Tarihleri: 15 Şubat- 27 Şubat 2023

2023 Geç Başvuru: 08 Mart 2023

Sınav Tarihi: 09 Nisan 2023

Sonuç Tarihi: 04 Mayıs 2023

YDS/2 SINAVI

Başvuru Tarihleri: 01 Eylül 2023- 11 Eylül 2023

2023 Geç Başvuru: 20 Eylül 2023

Sınav Tarihi: 22 Ekim 2023

Sonuç Açıklama: 07 Kasım 2023

2023 E-YDS SINAV TAKVİMİ

11 oturum şeklinde gerçekleştirilen e-YDS sınav takvimi şu şekilde;

E-YDS/1 İNGİLİZCE

Sınav Tarihi: 28 Ocak 2023

Başvuru Tarihleri: 10 Ocak 2023- 19 Ocak 2023

Sonuç Tarihi: 28 Ocak 2023

E-YDS/2 İNGİLİZCE

Sınav Tarihi: 18 Şubat 2023

Başvuru Tarihleri: 31 Ocak 2023 - 09 Şubat 2023

Sonuç Tarihi: 18 Ocak 2023

E-YDS/3 İNGİLİZCE

Sınav Tarihi: 18 Mart 2023

Başvuru Tarihleri: 28 Şubatt 2023 - 09 Mart 2023

Sonuç Tarihi: 18 Mart 2023

E-YDS/4

Sınav Tarihi: 15 Mayıs 2023

Başvuru Tarihleri: 16 Şubat 023-05 Nisan 2023

Sonuç Tarihi: 15 Mayıs 2023

E-YDS/5

Sınav Tarihi: 14 Mayıs 2023

Başvuru Tarihleri: 18 Nisan 2023-04 Mart 2023

Sonuç Tarihi: 14 Mart 2023

E-YDS/6

Sınav Tarihi: 10 Haziran 2023

Başvuru Tarihleri: 23 Mayıs 2023 - 01 Haziran 2023

Sonuç Tarihi: 10 Haziran 2023

E-YDS/7

Sınav Tarihi: 11 Haziran 2023

Başvuru Tarihleri: 18 Mayıs 2023- 01 Haziran 2023

Sonuç Tarihi: 11 Haziran 2023

E-YDS/8

Sınav Tarihi: 08 Temmuz.2023

Başvuru Tarihleri: 13 Haziran 2023-22 Haziran 2023

Sonuç Tarihi: 08 Temmuz 2023

E-YDS/9

Sınav Tarihi: 09 Eylül 2023

Başvuru Tarihleri: 22 Ağustos 2023- 31 Ağustos 2023

Sonuç Tarihi: 09 Eylül 2023

E-YDS/10

Sınav Tarihi: 11 Kasım 2023

Başvuru Tarihleri: 24 Ekim 2023 - 02 Kasım 2023

Sonuç Tarihi: 11 Kasım 2023

E-YDS/11

Sınav Tarihi: 02 Aralık 2023

Sonuç Tarihi: 02 Aralık 2023

YDS VE e-YDS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

e-YDS ücreti 2022 yılında 360 TL olarak belirlenmiştir ancak 2023 yılında ne kadar olacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır. YDS ücreti 2022 yılında 185 TL olarak belirlenmiştir ancak 2023 yılında ne kadar olacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır.

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