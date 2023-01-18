YDS 2023 TAKVİMİ | Ne zaman, hangi tarihte? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2023- YDS) ilişkin detaylar merak konusu oldu. YDS'ye girecek olan adaylar 2023 yılında sürecin nasıl işleyeceğine dair detayları araştırmaya başladı. Peki YDS ve e-YDS başvuruları ne zaman başlayacak? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2023 YDS NE ZAMAN?

Yılda 2 defa yapılan YDS/1 ve YDS/2 şeklinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav tarihleri şu şekilde;