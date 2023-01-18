YDS 2023 TAKVİMİ | Ne zaman, hangi tarihte? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
YDS 2023 tarihleri merak konusu oldu. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken beklenen tarihler açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023- YDS) ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki YDS ve e-YDS başvuruları ne zaman başlayacak? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2023- YDS) ilişkin detaylar merak konusu oldu. YDS'ye girecek olan adaylar 2023 yılında sürecin nasıl işleyeceğine dair detayları araştırmaya başladı. Peki YDS ve e-YDS başvuruları ne zaman başlayacak? YDS/1 başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
2023 YDS NE ZAMAN?
Yılda 2 defa yapılan YDS/1 ve YDS/2 şeklinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav tarihleri şu şekilde;
YDS/1 SINAVI
Başvuru Tarihleri: 15 Şubat- 27 Şubat 2023
2023 Geç Başvuru: 08 Mart 2023
Sınav Tarihi: 09 Nisan 2023
Sonuç Tarihi: 04 Mayıs 2023
YDS/2 SINAVI
Başvuru Tarihleri: 01 Eylül 2023- 11 Eylül 2023
2023 Geç Başvuru: 20 Eylül 2023
Sınav Tarihi: 22 Ekim 2023
Sonuç Açıklama: 07 Kasım 2023
2023 E-YDS SINAV TAKVİMİ
11 oturum şeklinde gerçekleştirilen e-YDS sınav takvimi şu şekilde;
E-YDS/1 İNGİLİZCE
Sınav Tarihi: 28 Ocak 2023
Başvuru Tarihleri: 10 Ocak 2023- 19 Ocak 2023
Sonuç Tarihi: 28 Ocak 2023
E-YDS/2 İNGİLİZCE
Sınav Tarihi: 18 Şubat 2023
Başvuru Tarihleri: 31 Ocak 2023 - 09 Şubat 2023
Sonuç Tarihi: 18 Ocak 2023
E-YDS/3 İNGİLİZCE
Sınav Tarihi: 18 Mart 2023
Başvuru Tarihleri: 28 Şubatt 2023 - 09 Mart 2023
Sonuç Tarihi: 18 Mart 2023
E-YDS/4
Sınav Tarihi: 15 Mayıs 2023
Başvuru Tarihleri: 16 Şubat 023-05 Nisan 2023
Sonuç Tarihi: 15 Mayıs 2023
E-YDS/5
Sınav Tarihi: 14 Mayıs 2023
Başvuru Tarihleri: 18 Nisan 2023-04 Mart 2023
Sonuç Tarihi: 14 Mart 2023
E-YDS/6
Sınav Tarihi: 10 Haziran 2023
Başvuru Tarihleri: 23 Mayıs 2023 - 01 Haziran 2023
Sonuç Tarihi: 10 Haziran 2023
E-YDS/7
Sınav Tarihi: 11 Haziran 2023
Başvuru Tarihleri: 18 Mayıs 2023- 01 Haziran 2023
Sonuç Tarihi: 11 Haziran 2023
E-YDS/8
Sınav Tarihi: 08 Temmuz.2023
Başvuru Tarihleri: 13 Haziran 2023-22 Haziran 2023
Sonuç Tarihi: 08 Temmuz 2023
E-YDS/9
Sınav Tarihi: 09 Eylül 2023
Başvuru Tarihleri: 22 Ağustos 2023- 31 Ağustos 2023
Sonuç Tarihi: 09 Eylül 2023
E-YDS/10
Sınav Tarihi: 11 Kasım 2023
Başvuru Tarihleri: 24 Ekim 2023 - 02 Kasım 2023
Sonuç Tarihi: 11 Kasım 2023
E-YDS/11
Sınav Tarihi: 02 Aralık 2023
Sonuç Tarihi: 02 Aralık 2023
YDS VE e-YDS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?
e-YDS ücreti 2022 yılında 360 TL olarak belirlenmiştir ancak 2023 yılında ne kadar olacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır. YDS ücreti 2022 yılında 185 TL olarak belirlenmiştir ancak 2023 yılında ne kadar olacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır.
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