Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, 1 ay mı sürecek, kaç gün? MEB TATİL TAKVİMİ!
Yarıyıl tatilinin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Yoğun bir ders programı sürdüren öğrenciler, tatil öncesinde emeklerinin karşılığı olan karneleri alacak. MEB tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte tatil tarihleri de belli oldu. Öte yandan sosyal medyada yarıyıl tatilinin 1 ay süreceğine yönelik iddialar çıktı. Peki, "15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte, detaylar...
15 tatil için geri sayım devam ederken öğrenciler, okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. Yarıyıl tatilinin 1 ay süreceğine yönelik iddialar sonrası birçok veli ve öğrenci, "15 tatil uzatıldı mı, 1 ay mı sürecek, kaç gün? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, haberin detayları...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sömestr tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.6 Şubat'ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek.
Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.
2023 15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
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