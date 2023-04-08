YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

YDS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YDS, çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.