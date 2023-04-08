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YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

YDS hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. 09 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) öncesinde öğrenciler arama motorlarında "4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki YDS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

YDS 9 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Sınava girecek öğrenciler ve onları bekleyecek olan yakınları saat kaçta sonlanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2023-YDS/1 Sınavı 9 Nisan Pazar günü uygulanacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

SINAV SONUÇ TARİHİ

ÖSYM tarafından uygulanan sınav sonuçları ise 4 Mayıs'ta ilan edilecek.

YDS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YDS, çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.

YDS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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