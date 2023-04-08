AÖF online sınav giriş ekranı | 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınav Takvimi
AÖF bahar dönemi sınavları online bir şekilde başladı. 8 Nisan'da başlayan sınavlarda 20 soru sorularak öğrencilere 30 dakika süre tanınmaktadır. Sınava girecek olan öğrenciler detaylarını araştırıyor. Peki AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınavlar hangi tarihte?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2023 bahar dönemi sınavları başladı. Eğitimini açıktan tamamlayan ya da sürdüren öğrenciler detayları araştırıyor. Peki AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı...
AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI
Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabulediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızıbaşlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumluolduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.
8-"Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındakiher işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.
9-Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarındanbirini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonrasoru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanızgerekmektedir. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasındadüzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısınındörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan sorularıboş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğrucevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.4-Bu sınav başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.
AÖF ONLİNE SINAVLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.
Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğinizöğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinizeburada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.
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- AÖF online sınav giriş ekranı | 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınav Takvimi
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