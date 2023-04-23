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Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?

"Yaz tatili olacak mı, var mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da dahil edilmesiyle öğrencilerin 9 günlük tatili devam ediyor. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Peki, Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?

"Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Nisan tarihinde Nisan ayı ara tatiline girdi. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Peki, Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili kapsamında son ders zili 14 Nisan cuma günü çalacak.

Son günlerde internet arama motorlarında ''Yaz tatili olmayacak mı?'' sorusu sıkça araştırılır oldu. Yaz tatilinin olmayacağına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

20 Nisan'da ara tatilin sona ermesinin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşecek. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

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