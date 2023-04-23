"Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 14 Nisan tarihinde Nisan ayı ara tatiline girdi. Okullarda 2. ara tatil 23 Nisan Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak. Peki, Yaz tatili olacak mı, var mı 2023? Bu sene yaz tatili iptal mi, kısa mı sürecek?