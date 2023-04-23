AÖF sınav sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. Sınava katılım sağlayan adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite yapılan değerlendirme sonrası AÖF vize sonuçları 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden erişime açılacak. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir 2023?