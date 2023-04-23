AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir 2023?
"AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören adaylar AÖF sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ile AÖF sonuçları sorgulama ekranı!
AÖF sınav sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. Sınava katılım sağlayan adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite yapılan değerlendirme sonrası AÖF vize sonuçları 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden erişime açılacak. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir 2023?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF takvimine göre, sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının 30 Nisan'da açıklanması bekleniyor.
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.
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