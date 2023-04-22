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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023
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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

"ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının ilk ALES sınavı geçtiğimiz hafta uygulandı. Sınava giren adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

"ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES sınavında ter döken sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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