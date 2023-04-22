"ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ALES sınavında ter döken sonuçlar için ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?