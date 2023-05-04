"Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, iptal olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, yaz tatillerinde bir sonraki dönemin başlamasına kadar dinlenme fırsatı yakalarlar. Aileler ise uzun soluklu tatil planlamasını öğrencilerin okula gitmeyeceği tarihler olan, yaz tatili tarihleri üzerinden yapmaktadır. Havaların ısınması ve Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, iptal olacak mı?