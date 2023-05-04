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MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?

"MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre tercih işlemleri 3-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. MSÜ tercihleri, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine gerçekleştirilecek olan istihdama yönelik önemli basamaklardan birisi olacak. 600 binden fazla aday sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?

"MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ'de eğitim almak isteyen adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar ile tercih yapacak. Belirlenen tarihler arasında herhangi bir tercih işlemi yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamasına davet edilmeyecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?

2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ 2023 tercih tarihleriyle ilgili olarak Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır"

2023-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

MSÜ TERCİH KILAVUZUNDA NE OLACAK?

MSÜ tercih kılavuzunda adayların tercih edebilecekleri Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanları yer alacak. Adaylar kılavuzda gösterilen yönlendirmeler ile birlikte tercihlerini yapacak.

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı, puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

2023 MSÜ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi, 2023 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın alım yapılan puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HHO Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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