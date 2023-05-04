"MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ'de eğitim almak isteyen adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar ile tercih yapacak. Belirlenen tarihler arasında herhangi bir tercih işlemi yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamasına davet edilmeyecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?