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Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

"Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen sınavların ardından AÖL sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

"Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları sonrası öğrenciler AÖK sistemi üzerinden sonuçları sorgulamaya başladı. AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

2023 MEB 2. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

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