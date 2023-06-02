Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, 4 ay mı olacak?

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada okulların kapanma tarihine ilişkin öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da başlayacağını açıklayan Özer, herhangi bir uzatma yapmayacaklarını dile getirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem 16 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Dönemin sona ermesiyle öğrenciler başarı notlarını ifade eden karne ve başarı belgelerini bu tarihte alacak.