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Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, 4 ay mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, 4 ay mı olacak?

"Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatilinden daha uzun sürmektedir. Öğrenciler, yaz tatillerinde bir sonraki dönemin başlamasına kadar dinlenme fırsatı yakalarlar. Aileler ise uzun soluklu tatil planlamasını öğrencilerin okula gitmeyeceği tarihler olan, yaz tatili tarihleri üzerinden yapmaktadır. Peki, Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi?

"Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ara tatil dönüşü 20 Şubat'ta okula başlayan öğrenciler Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından 2 hafta okula geç başlamıştı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yaz tatili tarihleri araştırılıyor. Tatil planlaması yapacak aileler yaz tatili takvimine göre hareket edecek. Peki, Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi?

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada okulların kapanma tarihine ilişkin öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da başlayacağını açıklayan Özer, herhangi bir uzatma yapmayacaklarını dile getirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem 16 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Dönemin sona ermesiyle öğrenciler başarı notlarını ifade eden karne ve başarı belgelerini bu tarihte alacak.

YAZ TATİLİ 4 AY MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yaz tatilinin uzatılması veya kısa sürmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Normal şartlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve bir sonraki dönemin açılışına kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimini henüz açıklamadı. Genellikle yeni eğitim yılı Eylül ayının ikinci haftası başlıyor. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

YAZIN UYGULANACAK TELAFİ EĞİTİMİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası uygulanacak telafi eğitimi programını duyurdu. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ) için telafi programı uygulanacak. Telafi eğitimi zorunlu olmayacak. İsteyen ailelerin öğrencileri, telafi programlarına katılacak. Bakan Özer açıklamasında 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman, bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YKS VE LGS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Özellikle milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen merkezi sınav tarihleri deprem sonrası merak ediliyordu. Sınavlarda herhangi bir erteleme olup olmayacağı sıkça tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı üniversite sınavı ve liseye giriş sınavı tarihlerini duyurdu. LGS sınavlarında öğrenciler sadece 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlu tutulacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen AYT- TYT ve YDT oturumlarında ise 12'nci sınıfın 2. döneminden soru gelemeyecek. İşte, sınav tarihleri;

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 4 Haziran 2023

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 (öğleden sonra)

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