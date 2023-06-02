LGS 1 oturum kaçta başlayıp, bitecek? Liseye giriş sınavı 1. oturum sınav konular neler? İşte başlangıç ve bitiş saatleri 2023
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan yüz binlerce öğrenci hemen öncesinde 1. ve 2. oturum hakkında detayları araştırmaya başladı. 2 oturum şeklinde gerçekleşen sınavda sözel ve sayısal olmak üzere 90 soru sorulacak. Peki LGS 1 oturum kaçta başlayıp, bitecek? Liseye giriş sınavı 1. oturum sınav konular neler?
LGS öncesi öğrenci ve veliler sınava ilişkin detayları araştırmaya başladı. 8. sınıf öğrencileri üniversiteye ilk adımdan önce son basamak olan lise için bu pazar ter dökecekler. Öğrenciler arama motorlarında "LGS 1 oturum kaçta başlayıp, bitecek?", "Liseye giriş sınavı 1. oturum sınav konular neler?" sorusunun cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
LGS KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
1. VE 2. OTURUM SORU DAĞILIMI
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.
BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN (toplam 50 soru)
Türkçe 20,
İnkilap Tarihi 10,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10,
Yabancı Dil 10
İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN (toplam 40 soru)
Matematik 20,
Fen Bilimleri 20
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