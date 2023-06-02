02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 6 bin 600 aday katılacak! Pazar günü sınav heyecanı var

6 bin 600 aday katılacak! Pazar günü sınav heyecanı var

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
6 bin 600 aday katılacak! Pazar günü sınav heyecanı var

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 4 Haziran Pazar günü Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. dönem) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1. dönem) düzenlenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA