KPSS TERCİH ROBOTU 2023! Son dakika KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM KILAVUZU YAYINLADI! Nitelik kodları...

KPSS 2023 TERCİH EKRANI! Sınava katılacak olan adaylar, "KPSS tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyordu. KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, 2023 KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, ÖSYM 2023 KPSS tercih kılavuzu...