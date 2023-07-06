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KPSS TERCİH ROBOTU 2023! Son dakika KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM KILAVUZU YAYINLADI! Nitelik kodları...

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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KPSS TERCİH ROBOTU 2023! Son dakika KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM KILAVUZU YAYINLADI! Nitelik kodları...

"KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman bitecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava katılacak olan adaylar KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman merak ediyor. 2023 KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2023 KPSS tercih kılavuzu...

KPSS 2023 TERCİH EKRANI! Sınava katılacak olan adaylar, "KPSS tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyordu. KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, 2023 KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, ÖSYM 2023 KPSS tercih kılavuzu...

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2023

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

NİTELİK KODLARI!

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

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