YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? Anaokulu, ortaokul, ilkokul, lise... MEB 2023 - 2024 takvimi!

Yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi ile merak edilen sorular cevap buldu. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...