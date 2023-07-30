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YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Anaokulu, ortaokul, ilkokul, lise... MEB 2023 - 2024 takvimi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? Okullar Eylül’ün kaçında açılacak? Anaokulu, ortaokul, ilkokul, lise... MEB 2023 - 2024 takvimi!

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim yılının başlangıç gününü duyurdu. 16 Haziran tarihinde kapanan okulların açılış tarihi de netleşmiş oldu. Peki, Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak? İşte, cevabı...

Yaz tatiline çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi ile merak edilen sorular cevap buldu. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

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