Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Okulların açılacağı tarih için geri sayım başlarken, milyonlarca öğrenci yeni dönem için gün saymaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni döneme ilişkin merak edilenleri açıkladı. Okulların açılacağı tarih ve tatil günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.