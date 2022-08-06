Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?
Yaz tatili ne zaman bitecek? Haziran ayında karnelerini alarak yaz tatiline çıkan öğrenciler ve velileri, yeni dönem için hazırlıklara başladı. MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim takvimini açıklamasının ardından okulların açılacağı tarih beklenmeye başladı. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? İşte haberin detayları...
Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Okulların açılacağı tarih için geri sayım başlarken, milyonlarca öğrenci yeni dönem için gün saymaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni döneme ilişkin merak edilenleri açıkladı. Okulların açılacağı tarih ve tatil günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
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