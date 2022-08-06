LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? Liseye yerleştirme süreci devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala öğrenciler LGS 2. nakil sonuçlarını araştırmaya başladı. LGS 2. nakil tercihleri 01-05 Ağustos tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB LGS lise 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.