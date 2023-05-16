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Son dakika! ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı: Deprem bölgesindeki adaylardan başvuru ücreti alınmayacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Son dakika! ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı: Deprem bölgesindeki adaylardan başvuru ücreti alınmayacak

Son dakika haberleri... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy deprem bölgesindeki adaylardan başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.

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