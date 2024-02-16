Okullarda 2. dönem 1. sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2024 ortak sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine 5 Şubat tarihinde başlayacak. Okulların açılmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler ortak sınav tarihleri hakkında merak içindeler. Bu dönemde yapılan ortak sınavların ne zaman gerçekleşeceği, öğrencilerin ve velilerin planlamaları için önem arz ediyor. Peki okullarda 2. dönem 1. sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başlıyor. Yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler MEB ortak sınav tarihleri hakkında son bilgileri araştırıyor. Peki MEB 2024 ortak sınav takvimi...
İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ SINAVLARI NE ZAMAN?
2. dönem 1. sınavların, Mart ayının son haftası ile Nisan ayı ilk haftasında yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda tarih bilgisi netleşince haberimizde yer vereceğiz.
İLK DÖNEM SINAVLARI GERİDE KALDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavların birincisi kasım ayında tamamlandı.
200 bini 7'nci sınıf, 170 bini ise 10'uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter döktü.
İlk sınavların ardından 2. ortak sınavlar ise Aralık ayında tamamlandı.
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