Okullarda 2. dönem 1. sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2024 ortak sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başlıyor. Yarıyıl tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler MEB ortak sınav tarihleri hakkında son bilgileri araştırıyor. Peki MEB 2024 ortak sınav takvimi...