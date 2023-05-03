"Yaz tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tatil planlaması yapacak aileler yaz tatili takvimine göre hareket edecek. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer yaptığı açıklamada yazın telafi eğitimi programı uygulanacağını ifade etti. Telafi eğitimi tarihleri belli oldu. Peki, yaz tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?