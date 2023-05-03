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MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?

"MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla başladı. Adaylar açıklanan tercih takvimine göre tercihlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebiliyorlar. Peki, MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?

"MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri günlerdir bekleniyordu. MSÜ tercihleri Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyurunun ardından başladı. Peki, MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2023

Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra gerçekleştirilen MSÜ tercihleri 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar).

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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