"MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri günlerdir bekleniyordu. MSÜ tercihleri Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyurunun ardından başladı. Peki, MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?