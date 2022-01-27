Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime devam edilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı





BİNİ İSTANBUL'DA, 3 BİN YENİ ANAOKULU



2022 yılında Türkiye genelinde yeni anaokulu yatırım planlarını da açıklayan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okul öncesi eğitime erişimde Türkiye'nin tüm noktalarında 81 ili, ilçelerinde özellikle dezavantajlı bölgelerinde kapasiteyi maksimuma çıkartmak, mümkün olduğu kadar okul dışı faktörlerin okula etkisini azaltmak için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapacağız. Bunu ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve bin anaokulu yapacağız. İstanbul'daki rakamlar çok çarpıcı, 157 devlet anaokulumuz var ama bin 538 özel öğretim anaokulumuz var. Yani maddi imkanı yetersiz olan ailelerin okul öncesine eğitime erişimini artırmak için İstanbul'a çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.



100 MİLYON KİTAP HEDEFİ



Kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula son 2 ayda kütüphane kazandırıldığını anlatan Bakan Özer, "57 bin 108 okulumuz var. Özel öğretim kurumlarıyla 71 bin 320 okulumuz hizmet veriyor. 2 ayda tüm okullarımızda 16 bin 361 kütüphane yaptık. Fiziki imkanı 10 metrekare veya 3 metrekare veya koridorlarda. 2022 yılı sonuna kadar kütüphanelerdeki kitap sayısı hedefimiz 100 milyon. Okullarımızın imkan farklılıklarını azaltmak için büyük çaba sarf edeceğiz" diye konuştu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da nihayete ermek üzere olduğunu açıklayan Özer, tüm paydaşların görüşü alınarak TBMM'ye sunulan tasarının şu an komisyonda olduğunu, yakında yasalaşacağını anlattı.

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